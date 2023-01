Zoug : Voleur de spiritueux arrêté le jour de ses 60 ans

Un vendeur de boissons de Zoug, témoin d’un vol de spiritueux coûteux dans son échoppe, s’est plaint à la police. Les forces de l’ordre ont alors pu contrôler le voleur. L’enquête a révélé qu’en juin et en novembre 2022, ce Croate de 60 ans avait volé des bouteilles de porto, d’armagnac, de tequila et de whisky, dans des magasins de boissons à Buchs (SG), Zurich et Zoug, pour une valeur totale de plus de 6000 fr.