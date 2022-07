Bâle-Ville : Voleur de vélo condamné à 18 mois de prison

Mardi, le tribunal pénal de Bâle-Ville a condamné un Afghan de 25 ans à une peine de prison ferme de 18 mois et à une expulsion de 7 ans de Suisse pour vol par métier. Il devra en outre s’acquitter de frais pour un montant de plus de 15’000 francs. Comme aucun renvoi vers l’Afghanistan ne peut être effectué pour l’heure, il pourra rester en Suisse dans un premier temps.

Le Ministère public reprochait à l’homme d’avoir commis de nombreux vols. Il aurait ainsi dérobé des vélos pour une valeur totale de plus de 16’000 francs. La vente du butin aurait permis à ce requérant d’asile débouté, qui vit de l’aide sociale, de financer sa consommation de drogue. Le tribunal a estimé qu’il était incorrigible. Il a par exemple quitté le poste de police après un contrôle et, quinze minutes plus tard, a soutiré 500 francs à un homme à un bancomat.