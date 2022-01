Genève – Voleur ultraviolent rattrapé par la justice après dix ans

Le prévenu, qui était passé par la porte-fenêtre, a été reconnu coupable de brigandage aggravé. Getty Images

Dix ans après les faits, l’effrayant passage à tabac d’une femme lors d’un minable cambriolage dans le quartier de Varembé a donné lieu à la condamnation d’un coupable. Un massif gitan roumain illettré de 46 ans, s’adonnant de son propre aveu au vol de cuivre et de chevaux depuis l’enfance, s’est vu infliger 6 ans et demi de prison pour brigandage aggravé. Cinq compatriotes, ses cousins à divers degrés, présents lors des faits et condamnés en 2013 (lire l’encadré), l’avaient tous désigné comme l’auteur de ce déferlement de violence.

Conflit familial et prostitution

Mais le suspect, arrêté à la frontière hongroise en 2020 puis extradé, s’il ne cache rien de sa vie de rapine qui lui a déjà valu 17 ans à l’ombre, nie vivement. Il n’aurait jamais mis les pieds en Suisse et en octobre 2011, il volait en Roumanie, insiste-t-il. D’ailleurs, il fuirait la violence, contrairement à ses cousins. «Ce sont des brigands, ils se faisaient appeler les Suisses, parlaient des vieilles à qui ils arrachaient des bijoux et s’achetaient des voitures et des maisons avec l’or.» Ils l’auraient chargé par vengeance: «J’étais en conflit avec un cousin. J’ai dit à un autre homme qu’il pouvait prendre sa femme et la prostituer.» Ce qui se serait produit vers 2015, affirme-t-il.

Pas de preuves matérielles

Pour son avocat Me Pierre Gomez, en l’absence de toute preuve matérielle (pas d’images, d’ADN ni d’empreintes, et la plaignante n’a pas identifié son agresseur), il s’agit «d’un cas classique de parole contre parole», où la présomption d’innocence est «violée depuis bien trop longtemps». Les cousins se seraient mis d’accord sur une version pratique, les exonérant de toute violence. «Pour des délinquants professionnels, reconnaître les faits mineurs et nier les plus graves est une manœuvre habile». Il réclame l’acquittement.

«Cruauté inouïe»

La procureure Sarah Garbarski, elle, requiert 8 ans pour brigandage qualifié, soulignant «la cruauté inouïe» d’un homme ayant été mû par «un besoin sadique de violence». Elle balaie la thèse de la vengeance. La preuve? Les cousins se sont tous auto-incriminés, ont donné les mêmes noms, et n’ont pas parlé spontanément. Surtout, leurs dénonciations sont survenues des années avant l’épisode supposé du «vol» et de la prostitution d’épouse. Comme elle, les juges les ont trouvées «concordantes et constantes», donc crédibles.