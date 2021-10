Nyon (VD) – Voleurs de cuivre: deux coupables, une peine de prison, un handicap à vie

Le Tribunal de la Côte (VD) a rendu son verdict dans le procès des deux hommes accusés d’avoir tenté de voler 960 kilos de cuivre sur les lignes électriques des CFF, une nuit de juin 2020 à Eclépens (VD). Lors des faits, Dilhan* a été électrocuté et laissé pour mort par son complice Anton*. Le premier est resté paraplégique.

Leur culpabilité ne fait aucun doute

Ils ont comparu mardi dernier et tous deux ont été reconnus coupables de tentative de vol et de dommages à la propriété qualifiés. Anton a aussi été reconnu coupable d’omission de porter secours. Le tribunal a estimé que ce dernier avait quitté les lieux sans prêter assistance à son comparse ni avertir les secours, alors même que Dilhan se trouvait en danger de mort.

Coupable mais pas puni

En revanche, la situation est plus inhabituelle pour Dilhan, qui a été reconnu coupable mais exempté de toute peine. L’avocate du prévenu, Me Milena Chiari, avait invoqué l’article 54 du code pénal, qui indique qu’une peine serait inappropriée dans le cas où l’auteur a été directement atteint dans sa santé par les conséquences de ses actes. Le procureur Xavier Christe avait tout de même requis une peine pécunière, «ne serait-ce que pour un motif de prévention générale», mais il n’a pas été suivi.

«Mon client et moi sommes très contents de ce jugement, s’est réjouie Me Chiari. Il a suffisemment souffert comme ça et a déjà été puni – à vie – par la conséquence de ses actes. Une peine telle que requise par le procureur aurait été disproportionnée.»