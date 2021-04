Du banditisme à la sagesse?

Umberto* était un tyran. Sa sœur, giflée, et son ex-petite amie, frappée et menacée car elle a eu le toupet de connaître un autre homme avant lui, en savent quelque chose. «Rien que de savoir qu’un gars t’a touchée avant moi me rend malade. L’ex-compagne dit être traumatisée par les coups, les injures et les menaces d’Umberto. Elle a demandé et obtenu du Tribunal de ne pas croiser Umberto dans la salle d’audience. L’ancien livreur a dû quitter la salle quand la jeune femme était sur le point de venir témoigner. Umberto fait peur aussi à l’ex-bailleur de sa mère, qui fait pourtant au moins deux fois le volume de cet homme au gabarit de crevette. «Ma femme et moi avons quatre enfants. Nous voulons qu’il s’engage à ne pas attaquer notre famille», a demandé le propriétaire immobilier. Mais pour sa mère, sa petite sœur ainsi que sa compagne actuelle, Umberto n’est plus le même homme depuis sa sortie de prison. Papa d’un enfant de 7 ans et dans une relation stable, ses proches affirment qu’il a beaucoup mûri et s’est assagi.