Voleurs de voiture arrêtés sur l’A9 après une course-poursuite

«Nous roulions tranquillement sur l’autoroute quand une grosse BMW entourée de deux voitures de police s’est incorporée devant nous, à Cossonay. Elle avait un pneu à plat et faisait des embardées. Au début, nous avons cru que les policiers essayaient de lui porter assistance. Le pneu a ensuite explosé et la voiture a percuté la berme centrale. Une troisième voiture de police nous a alors dépassés et les gendarmes ont entouré la BMW, pour l’obliger à s’arrêter. C’est là que nous avons compris que les deux jeunes à bord devaient avoir quelque chose à se reprocher. Finalement, les policiers les ont interpellés», explique un témoin, qui se dirigeait en direction de Vallorbe.