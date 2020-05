Suisse

Voleurs multirécidivistes: 4 suspects dans le viseur de la justice

L’interpellation en février dernier d’un homme soupçonné d'avoir commis un vol à Bienne a permis d'établir un lien entre 16 vols commis dans différents cantons. L’enquête a mené la police bernoise sur les traces de quatre complices présumés.

16 vols en bande organisée

Les quatre personnes interpellées font l'objet de graves soupçons, selon lesquels ils auraient participé à 16 vols à l'étalage et à la tire au total, dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Soleure, Bâle et Berne. Les auteurs présumés ont probablement agi en bande et de façon professionnelle. Ils sont déférés au ministère public compétent. L'homme de 39 ans et la femme de 38 ans se trouvent encore en détention provisoire.