Canton de Fribourg : Voleurs récidivistes appréhendés au moment de quitter la Suisse

Une série de vols par effractions, tous commis dans le district fribourgeois de la Singine, ont débouché sur l’arrestation de deux jeunes malfrats. Leur butin a été retrouvé.

Durant le 22 et le 30 octobre dernier, plusieurs vols par effraction ont été commis à la nuit tombante dans des maisons et commerces singinois. L’enquête menée par la p olice cantonale fribourgeoise a permis d’identifier deux suspects de 22 et 27 ans, qui ont été interpellés fin octobre. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public fribourgeois.