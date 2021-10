Arts martiaux mixtes – Volkan Oezdemir: «Ouvrir la porte au K.-O. plutôt que d’aller le chercher»

Volkan Oezdemir espère lever les bras samedi au terme de son combat. AFP

L’heure de la rentrée a sonné pour Volkan Oezdemir! Au repos forcé depuis le 12 juillet 2020 et sa défaite par K .- O . – la première de sa carrière – devant Jiri Prochazka, le Fribourgeois de 32 ans s’apprête à retrouver la compétition en UFC, l’organisation reine des arts martiaux mixtes (MMA). Et un gros combat attend le mi-lourd puisque l’étoile montante russe Magomed Ankalaev (29 ans) va se dresser devant lui samedi soir à Abu Dhabi (début du duel à 20h, heure suisse).

Volkan Oezdemir, dans quel état d’esprit êtes-vous à quelques heures de ce duel face à Magomed Ankalaev?

Je me sens vraiment en forme et bien dans la tête. Je suis impatient et heureux de retourner au combat, après plus d’un an sans action. Cette période a d’ailleurs été quelque peu compliquée à gérer physiquement. Je n’ai certes pas combattu, mais j’ai essayé. J’ai donc fait deux préparations, mais elles ne sont pas allées à leur terme en raison d’une blessure, puis à cause de l’absence d’adversaire. Le combat de samedi a également été repoussé à trois reprises à cause, notamment, de la pandémie. Ces moments de préparation ont été intenses. J’ai donc été en mode « fight camp » tout au long de l’année, ce qui a été prenant pour le corps. J’ai d’ailleurs eu quelques petites blessures , car je ne me suis jamais vraiment reposé. Au contraire, malgré les petits bobos, j’ai toujours essayé d’aller un peu plus loin dans la performance. Malheureusement, ça peut parfois casser. En fin de parcours, j’ai toutefois fait les pauses nécessaires, ce que je ne fais pas d’habitude. Ces périodes de repos m’ont permis de me reposer mentalement, avant de mettre les bouchées doubles pour la dernière ligne droite.

Votre dernier combat s’est soldé sur un revers par K.-O. De quoi cogiter durant plusieurs mois?

Le but était de rebondir directement, mais ça n’a pas pu se faire à cause d’une blessure. Avec du recul, ce n’est pas plus mal car ça m’a laissé le temps de mûrir et de devenir plus mature. Ça m ’ a également donné plus de temps pour adapter mon style par rapport à mon dernier combat. J’ai pu intégrer les nouveaux systèmes et m’améliorer sur certains aspects.

Lesquels?

On l’a toujours su, mais on n’y a jamais vraiment prêté attention: j’étais un peu trop facilement touchable. En effet, j’ai toujours aimé et accepté en recevoir une pour en donner une. C’est sur cet aspect défensif qu’on a le plus bossé. J’ai aussi beaucoup travaillé et développé ma patience. Au bout d’un moment, les gens connaissent le jeu adverse et ce qui arrive en face. Ils s’attendent donc à quelque chose et développent eux-mêmes leur stratégie par rapport à ça. Il ne faut donc pas être prévisible et faire les choses intelligemment. Néanmoins, il ne faut pas oublier où se trouvent ses points forts. En l ’ occurrence, j’ai toujours été quelqu’un d’explosif dans mes débuts de combat. Il faut donc peut-être ouvrir la porte au K .- O . plutôt que d’aller le chercher.

Ce que vous allez tenter de faire samedi contre Magomed Ankalaev. D’ailleurs, quelles sont ses caractéristiques?

C’est plutôt un contre-attaquant, qui attend dans son espace, dans sa zone, pour ensuite te cueillir en retour. Avec sa lourde frappe, ça reste toutefois un « power-puncher » et il conserve une grande propension à mettre ses adversaires K .- O. Ça reste avant tout un « stricker » et quelqu’un qui frappe, ce qui correspond à la partie du jeu où je suis le plus fort.

Ça veut dire que son style vous correspond?

Je suis quelqu’un de très agressif, qui va vers l’avant, alors que mon adversaire est davantage un « counter-stricker » qui attend qu’on vienne vers lui. Il va d’ailleurs vouloir attendre que je me lance, que je m’énerve, pour ensuite me cueillir sur le contre. Si j’entre dans son jeu, ça pourrait lui convenir. Ce sera donc une question de tactique et de stratégie. La victoire reviendra à celui qui réussira à mettre au mieux en place son jeu.

Potentiellement, vous êtes à trois succès de la ceinture mondiale. Y pensez-vous?