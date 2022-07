MMA: Volkan Oezdemir: «Très envie de combattre à Paris»

Le Suisse a pris le dessus sur son adversaire. IMAGO/ZUMA Wire

Quand le Suisse est entré dans la salle de presse de l'O2 Arena, samedi soir, il est passé par un petit ascenseur émotionnel. Il était fier de sa victoire, c'est normal. Mais alors qu'il s'apprêtait à répondre aux médias, son partenaire d'entraînement en Suède Alexander Gustafsson était mis K.O. en 67 secondes par Nikita Krylov. «Ça fait moyennement plaisir de parler après ça», a-t-il avoué. Le temps de se remettre, il est revenu sur sa performance majeure, réussie dans l'octogone londonien.

Volkan, quels sont les sentiments après ce succès?

Je suis bien sûr heureux. Je savais que mon adversaire était dangereux dès qu'il pouvait batailler au sol. J'y suis allé en début de combat, mais ensuite j'ai essayé d'orienter le combat sur nos pieds. Le plan de jeu était d'éviter d'être mis au sol et de sortir de ses prises. Mais j'étais préparé à toutes les situations. Je veux juste me battre. Je sors d'une période sans trop de combat à cause du Covid, mais aussi de mes problèmes de visas pour les Etats-Unis. Londres est de retour sur la carte, mais il n'y a longtemps eu que Abou Dhabi pour organiser des Fight Nights. Là, à l'O2 Arena, il y avait une salle pleine, je suis content, c'était énorme. Les gens chantaient, soutenaient les combattants... Tu savais que dès qu'un Britannique était de sortie, ça allait être la folie. C'était cool.

Ce succès change les choses? Que va-t-il se passer maintenant?

J'ai très envie de combattre lors du prochain UFC Paris. J'ai envie d'en faire partie, de pouvoir me battre devant les amis et une foule francophone. Ce serait l'idéal, mais je ne sais pas ce qu'il va se passer. Ce serait énorme pour mes fans aussi. Maintenant, je veux surtout enchaîner les combats. Concernant mon futur adversaire, (ndlr: Thiago de Lima) Santos serait une bonne opportunité. Et ça pourrait se faire en Europe. Mais vous savez, on va bien voir ce qui va se passer...Je prendrai n'importe qui qui se présentera devant moi. Si on me propose un combat, je me battrai. J'ai montré ce que je valais. J'ai battu le No 8.

Il y avait un petit contentieux entre Paul Craig et vous?

Les gens ne voient pas tout... Si on me défie du regard, je ne suis pas quelqu'un qui baisse les yeux. Je ne suis pas du genre à lâcher. Et pas que lors de la pesée, dans les coulisses aussi. C'est un jeu psychologique. Vous savez, on a dû être séparés par la sécurité deux ou trois fois... Mais ça arrive ces choses-là, lui il aime jouer. Ensuite, il y a la lumière, les caméras, l'action, c'est parti et il passe son temps à rester au sol quand les choses sérieuses commencent.

Vous vous doutiez aussi que la foule allait être de son côté…

Oui et il y a deux façons de réagir à ça. S'en servir ou avoir peur. Moi, j'ai utilisé le public pour me motiver encore plus. Mais après, quand le combat commence et que vous entrez dans la cage, personne n'allait m'arrêter avant que l'arbitre ne lève mon bras en signe de victoire.

L’Ecossais a souvent attendu assis… IMAGO/ZUMA Wire

Son style vous a un peu frustré? Il n'a quasiment fait qu'attendre au sol.

Non, parce que je suis resté précis, lucide, et j'ai suivi mon plan de jeu jusqu'au bout. On en a parlé avec mes coaches et ce soir ils ont été là tout le match pour me crier de faire ci, de faire ça, de rester concentré, de les écouter... Ils me disaient de faire mon combat. Depuis leur position, ils voient les choses dans leur globalité et ça permet de me rappeler les bases. Spécialement contre quelqu'un comme Paul. Il ne fallait pas entrer dans son jeu, comme beaucoup étaient tombés dans son piège auparavant. Ça ne m'est pas arrivé à moi et j'ai bien fait mon boulot.

Et quand vous avez été tous les deux debout, vous avez pu lui faire mal.