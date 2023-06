L’ONU est préoccupée par l’asphyxie de la société civile

Il n’a pas donné de noms mais les ONG accusent très régulièrement la Chine d’exercer des représailles contre les activistes coopérant avec les organismes chargés des droits humains à l’ONU. «Les attaques contre des personnes en raison de leur coopération avec l’ONU constituent une forme particulièrement insidieuse de non-coopération et peuvent avoir un effet dissuasif sur l’ensemble de l’espace civique», a souligné M. Türk. Le rapport de 2022 du secrétaire général de l’ONU sur les actes d’intimidation et de représailles comprend des allégations d’incidents dans 42 pays. «Douze de ces États sont des membres actuels de ce Conseil», a indiqué M. Türk.

Intensification essentielle

Il a par ailleurs jugé essentiel que son bureau intensifie son travail dans les crises humanitaires, soulignant qu’elles «déclenchent presque invariablement des problèmes de droits humains ou les exacerbent considérablement». «Nos conseils doivent être plus profondément intégrés dans tous les aspects de l’alerte précoce et de l’action précoce, de la planification et de la préparation, et des réponses opérationnelles des Nations Unies aux conflits et aux catastrophes», a-t-il ajouté.