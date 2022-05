Brésil : Volkswagen accusé de pratiques «esclavagistes» durant la dictature

Des ouvriers du groupe automobile allemand auraient été victimes de sévices et de violences dans les années 1970 et 1980, sur le chantier d’un grand site agricole au bord du bassin amazonien.

Affaire prise «très au sérieux»

Interrogé par l’AFP, un porte-parole de Volkswagen a assuré que l’entreprise prenait «très au sérieux» cette affaire et les «éventuels incidents» qui se seraient produits «et sur lesquels se basent les investigations des autorités judiciaires brésiliennes».Le groupe n’a toutefois pas voulu à ce stade en dire plus «en raison d’une possible procédure judiciaire».

«Violations systématiques des droits de l’homme»

Les plaintes examinées par la justice brésilienne font état, selon les médias allemands, de recours par le constructeur automobile à des «pratiques esclavagistes», à de la «traite d’êtres humains» et accusent le groupe d’avoir été complice de «violations systématiques des droits de l’homme». A l’époque, le groupe avait eu pour projet de construire un grand site agricole au bord du bassin amazonien pour le commerce de viande, la «Companhia Vale do Rio Cristalino».

Des centaines d’ouvriers journaliers et intérimaires furent à l’époque recrutés pour des travaux de déforestation notamment sur 70’000 hectares, via des intermédiaires, mais, selon les médias allemands, avec probablement l’assentiment de la direction du constructeur. Selon ces médias, qui ont pu consulter plus de 2000 pages de témoignages et de rapports de police, les ouvriers étaient parfois victimes de sévices et de violences de la part des intermédiaires et des gardiens armés du chantier.