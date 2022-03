Automobile : Volkswagen convertit son mythique Combi en van électrique

Véhicule phare du constructeur allemand, prisé par les surfeurs, le Combi se met au goût du jour. VW va lancer la version électrique, ce mercredi soir.

Symbole de liberté et de road trips sans limite, le Combi Volkswagen est de retour: la marque allemande dévoile une version électrique de son légendaire van en espérant séduire la génération écolo, et pourquoi pas les amateurs des modèles historiques. Le constructeur présente ce mercredi soir ce nouveau véhicule, baptisé «ID.Buzz», membre de la famille «ID», gamme électrique phare dans laquelle Volkswagen investit plusieurs dizaines de milliards d’euros. Faire «revivre» cette «icône» était, pour le patron Herbert Diess, «une priorité», a-t-il récemment assuré sur le forum en ligne Reddit.

Empruntant les formes rondes des premiers modèles qui ont fait la gloire du minibus dans les années 1960 et 1970, cette version électrique «incarne le tournant de Volkswagen», juge Ferdinand Dudenhöffer, expert du secteur automobile allemand. En plus du modèle tourisme qui «sert à l’image» de la marque, VW présentera la version utilitaire de la camionnette: un modèle «particulièrement important», qui représente «un plus grand marché».