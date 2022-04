Formule 1 : Volkswagen ouvre la voie à une arrivée d’Audi et de Porsche en GP

Le groupe Volkswagen s’est déclaré favorable au projet de ses filiales Porsche et Audi de rejoindre la Formule 1 dès 2026, à condition que le championnat réussisse sa mue écologique.

«Direction et conseil de surveillance de Volkswagen, Porsche et Audi ont approuvé les plans pour une éventuelle entrée des marques en Formule 1, a indiqué à l’AFP un porte-parole du constructeur allemand «Nous avons ainsi en principe la possibilité de rejoindre dès 2026» le championnat, a ajouté une porte-parole d’Audi. «Aucune décision n’a encore été prise, nous sommes dans la phase finale de l’étude.»

Engagé comme l’ensemble du groupe Volkswagen dans un vaste virage électrique, Audi et Porsche espère profiter d’une entrée en Formule 1 pour afficher leurs technologies et ambitions «vertes». Audi ne rejoindra le championnat qu’à «condition» que le règlement valable à partir de 2026 «prévoie de vastes changements pour un sport plus durable», a expliqué jeudi la porte-parole. «Nous sommes pour cela en contact avec la fédération FIA.»