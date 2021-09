CONDUITE AUTOMATISÉE - Volkswagen prévoit un service de transport autonome pour 2025

Ces derniers temps, certains grands constructeurs ont une nouvelle fois délaissé l’idée de la conduite autonome, alors qu’il y a quelques années encore, on faisait la promotion des taxis robots un peu partout. Volkswagen veut désormais faire un pas concret en avant, en commençant par proposer un service de transport automatisé à Hambourg dès 2025. Par la suite, le constructeur de Wolfsbourg entend étendre le concept, qui utilise le monospace électrique ID.Buzz, à l’international. Il n’est pas prévu de proposer un service de taxis robots, mais un service de «ridepooling» (covoiturage), à l’instar de ce que propose la filiale Moia dans certaines villes allemandes – et qui fonctionne encore, pour l’heure, avec chauffeur.

Essais avec chauffeur de sécurité à bord

La société Argo Al, qui développe la technologie de conduite autonome, est impliquée en tant que troisième partenaire aux côtés de Moia et de Volkswagen Utilitaires. Les tronçons de la zone d’essai initiale dans les quartiers hambourgeois de Winterhude, Uhlenhorst et Hohenfelde doivent être testés dès la fin de cette année. Il s’agit notamment de tester l’emplacement et les distances des feux de signalisation, des pistes cyclables, des plaques de rue et autres panneaux de signalisation. Des essais de conduite autonome dans les rues de ces quartiers sont ensuite prévus, mais avec un chauffeur de sécurité à bord, dans un premier temps. L’exploitation publique doit ensuite démarrer au milieu de la décennie.