Connectivité : Volkswagen s’allie avec Microsoft dans la conduite autonome

Les deux mastodontes de l’automobile et de l’informatique amplifient leur collaboration dans l’informatique dématérialisée lancée en 2018.

Le géant allemand de l’automobile Volkswagen et celui américain des logiciels Microsoft ont annoncé ce jeudi un partenariat pour développer des logiciels de conduite autonome et connectée.

Volkswagen vise à travers ce partenariat un «développement plus rapide de services sécurisés et confortables de mobilité», a déclaré dans un communiqué Dirk Hilgenberg, responsable de la nouvelle société de logiciels du groupe automobile, à l’heure où les alliances entre constructeurs et groupes informatiques se multiplient.

Echange de données

Au cœur de la course à la voiture autonome et connectée du futur, les logiciels sont devenus stratégiques pour Volkswagen, un domaine où il compte investir 27 milliards d’euros d’ici 2025 (29 milliards de francs).

Le sujet est d’autant plus important et sensible que la production et livraison des deux modèles phares actuels, l’ID.3 électrique et la nouvelle Golf, ont été perturbés l’an dernier par des bugs informatiques.