Monde

Volkswagen s’excuse pour une pub aux relents racistes

Le géant automobile a retiré d’Instagram son dernier spot publicitaire pour la Golf 8, jugé raciste par de nombreux internautes. L’entreprise avoue: «La vidéo est une erreur.»

«Elucider ce qui a pu se passer»

Retiré entre-temps d'Instagram, le clip circulait toujours sur Twitter mercredi. «Pas de doute: la vidéo est une erreur» et elle est «de mauvais goût», a réagi l'entreprise de Wolfsbourg mercredi dans un communiqué transmis à l'AFP. Le groupe dit comprendre les réactions irritées de nombreuses personnes ayant visionné le clip et ajoute qu'il va «élucider ce qui a pu se passer» et «en tirer des conséquences.»