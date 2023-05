Tour d'Espagne: Vollering prend la tête, Chabbey résiste

La Néerlandaise Demi Vollering s’est imposée lors de la 5e étape du Tour d’Espagne féminin, vendredi, courue entre La Cabrera et Riaza, s’emparant au passage du maillot rouge que détenait Marianne Vos, lâchée dans cette étape de montagne.

Dans cette étape de 129,5 km où les grimpeuses ont pris les rênes du Tour, Vollering a fait craquer toutes ses rivales dans la montée finale vers Riaza après avoir participé à l’échappée du jour, et devient leader au classement général.

Vollering, qui a remporté Liège-Bastogne-Liège cette année, s’est imposée devant sa compatriote Annemiek van Vleuten, désormais deuxième au général à cinq secondes, et l’Allemande Ricarda Bauernfeind. La Genevoise Elise Chabbey a pris la 6e place, à 30’’ de Vollering. La Bernoise Marlen Reusser a, elle, terminé au 14e rang, à 54’’, et la Zurichoise Noemi Rüegg 68e, à 7’49’’

Chabbey 4e du général

Au classement général, un trio hollandais domine l’épreuve avec Vollering, van Vleuten (à 5’’) et Markus (à 12’’). En embuscade, à la quatrième place, on trouve Chabbey, qui compte 27 secondes sur le maillot rouge, et Reusser, 6e, à une minute tout rond. Rüegg est, elle, 51e, à 11’53’’.