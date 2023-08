Volleyball: La Suisse bat la Croatie et peut rêver des huitièmes

L’équipe de Suisse dames a gagné 3-1 contre la Croatie, lundi soir, lors de son quatrième match disputé au Championnat d’Europe qui se déroule en Italie pour les Helvètes et dans trois autres pays (Belgique, Allemagne et Estonie). Après deux défaites contre la Bosnie-Herzégovine (2-3) et contre l’Italie (0-3) et une victoire face à la Roumanie (3-2), les filles entraînées par Lauren Bertolacci ont réussi un incroyable retour qui leur permet de rêver encore des huitièmes de finale.