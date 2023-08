Volleyball: L’équipe de Suisse se relance contre la Roumanie

Malgré les points obtenus samedi, la Suisse reste 5e du groupe B, où seuls les quatre premiers se qualifient pour les 8es de finale, qui débuteront le 27 août à Bruxelles et Florence. Avec un total de trois points, les filles sont devancées d’une unité par les Roumaines et les Bosniaques. Les joueuses de Lauren Bertolacci doivent désormais poursuivre sur leur lancée et remporter leur duel contre la Croatie, lundi prochain, dans le but d’atteindre le tour à élimination directe.