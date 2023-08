Volleyball: «Participer à l’Euro nous coûte 400’000 francs par équipe»

«On ne touche rien de la Fédération internationale, confirme Anne-Sylvie Monnet, cheffe sport de performance de Swiss Volley. Au contraire: on doit payer nous-mêmes une finance de participation (780 euros) et notre voyage. Bon, les deux tournois, féminin comme masculin, ont lieu en Italie, donc ce n’était pas trop loin.» Une fois sur place, la délégation suisse – comme toutes les autres – était logée, nourrie et blanchie, mais elle n’a rien reçu de plus.