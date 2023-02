Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky accueilli en héros européen à Bruxelles

Longuement acclamé par les députés européens, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a été accueilli en héros, jeudi, à Bruxelles, où il a plaidé pour un soutien renforcé des Vingt-Sept face aux avancées de l’armée russe, un an après le début de l’invasion de l’Ukraine. Il s’est posé en défenseur de l’Europe contre Moscou. «Nous nous défendons contre la force la plus antieuropéenne du monde moderne», s’est-il exclamé. «Nous nous défendons, nous vous défendons», a-t-il ajouté, sous les applaudissements nourris.

Après des étapes à Londres et Paris, la veille, Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il allait profiter de sa visite pour remercier les dirigeants de l’Union européenne de leur soutien militaire, financier et humanitaire. Cette aide totalise «au moins» 67 milliards d’euros depuis le début du conflit, selon leur propre estimation.

Moment crucial pour Kiev

Le moment est crucial pour l’Ukraine qui s’inquiète des récents succès de l’armée russe dans le Donbass et craint une offensive d’ampleur dans les prochaines semaines. Sur la ligne de front dans l’est de l’Ukraine, le commandement militaire régional de Lougansk a averti que la Russie attaquait près de la ville de Kreminna et était en train de détruire trois localités voisines. «Nous avons besoin de plus de véhicules blindés et de munitions», a-t-il souligné.