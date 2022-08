Crise énergétique: Volontaire ou contraint, le télétravail pourrait revenir cet hiver

Les organisations patronales et de l’économie interrogées par «Watson» disent que leurs membres sont en ce moment en pleine incertitude et inquiétude: comment se préparer à des contingentements d’électricité? Du côté d’Economiesuisse, on déplore le manque de proactivité dans la communication de la Confédération: les détails et infos concrètes manquent. L’Union patronale, elle s’exprime, contre une nouvelle obligation du télétravail et veut que chaque société décide d’elle-même comment réagir aux difficultés d’approvisionnement électrique.