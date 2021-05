Vol intercepté et opposant arrêté : Volonté d’isoler le Bélarus sur la scène internationale

L’opposant bélarusse Roman Protassevitcha a été arrêté après l'atterrissage forcé de l'avion dans lequel il se trouvait. Depuis, les réactions se multiplient.

Les dirigeants de l’UE sont appelés lundi à fermer l’espace aérien de leurs pays aux appareils du Bélarus et à adopter un nouveau train de sanctions contre le régime d’Alexandre Loukachenko accusé d’avoir dérouté un avion de ligne européen pour arrêter un dissident. Londres et Kiev ont déjà mis sur liste noire l’espace aérien de cette ex-république soviétique et les compagnies Lufthansa, SAS et airBaltic ont annoncé leur décision d’éviter son survol.