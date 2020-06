Fribourg

Volonté générale de réaliser une politique climatique ambitieuse

Les députés fribourgeois ont posé jeudi les jalons d'une loi pour le climat, en acceptant à une très large majorité une motion déposée par deux élues socialistes.

Le Grand Conseil fribourgeois a accepté jeudi une motion demandant la création d'une loi cantonale pour le climat et l'environnement. Le futur texte devra intégrer un objectif climatique, une base légale pour un plan climat et des solutions de financement des mesures.

La motion, déposée par les députées socialiste Julia Senti et verte Christa Mutter, a été accepté par 87 voix, sans opposition et 2 abstentions. Le Conseil d'Etat, via Jean-François Steiert, directeur de l'aménagement et de l'environnement, a salué la volonté générale de réaliser une politique climatique ambitieuse.