Tourisme

Vols annulés s’il n’y a pas assez de passagers

Les frontières à l’intérieur de l’UE rouvriront le 15 juin et les compagnies continuent d’élargir le trafic aérien. Mais attention: les voyageurs doivent quand même s’attendre à des vols annulés.

Le Zurichois Micael Fleischmann se voyait déjà sur son voilier en Grèce… mais il n’en sera rien! Le trentenaire avait prévu de s’envoler pour le pays méditerranéen le 19 juin avec neufs amis. «Pendant longtemps, on a cru que ça allait le faire. D’autant plus que le gouvernement grec a à nouveau autorisé les vols vers Athènes et Thessalonique dès le 15 juin.» Et comme la Suisse a elle aussi décidé de rouvrir ses frontières le 15 juin avec tous les pays de l’UE, l’AELE et le Royaume-Uni, l’Alémanique et ses amis étaient sûrs de pouvoir partir. Or Swiss a fini par annuler leur vol. «Une employée nous a dit que le nouveau vol que nous avons réservé risquait lui aussi d’être annulé à 90%.»