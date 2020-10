Nyon (VD)Vols, course-poursuite: trois jeunes devant les juges

Entre février et août 2019, les prévenus, âgés de 20 à 22 ans, sont accusés d’avoir commis une dizaine de cambriolages dans des maisons . Montres de luxe, matériel informatique et huit voitures (Maserati, Porsche, Mercedes, Audi): le magot accumulé est estimé à près d’un million de francs. Le Ministère public a requis des peines de 5 ans de prison avec des jours-amendes pour le principal protagoniste, 3 ans pour son comparse et 2 ans d ont 12 mois avec sursis durant 5 ans pour le troisième . Enfin, une expulsion de 12 ans du territoire suisse a été réclamée. Le verdict est attendu en début de semaine prochaine.