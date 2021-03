Dès juin 2020, «20 minutes» avait alerté sur un phénomène inquiétant à Lausanne et sa région: de jeunes individus volaient des vélos en libre-service et, au mieux, les abandonnaient dans la nature, voire les jetaient dans le lac Léman. La situation avait pris une telle ampleur que les stations PubliBike n’avaient plus de deux-roues à proposer dans l’agglomération lausannoise. Elle avait dû cesser son offre tout l’été dernier et réparer des vélos retrouvés en piteux état, ainsi qu’en racheter.