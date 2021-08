Canton de Vaud : Vols de virements bancaires: les auteurs ont été interpellés

La police vaudoise annonce avoir arrêté l’auteur présumé des vols de virements bancaires envoyés par courrier postal dès la mi-juin. Plusieurs complices ont également été interpellés.

L’auteur présumé des vols de virements bancaires envoyés via courrier postal a été arrêté, annonce mardi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Il s’agit d’un Suisse de 28 ans qui a reconnu les faits. Plusieurs complices ont également été interpellés et deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire, précise la brigade financière. L’enquête se poursuit sous la direction du Ministère public.

Pour rappel, depuis la mi-juin 2021, une quinzaine de cas de vols et de détournements de virements bancaires avaient été constatés dans le canton de Vaud. Le préjudice s’élevait à plus de 200’000 francs. Et plusieurs tentatives de détournement avaient porté sur plus de 1,2 million de francs.