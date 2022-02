Riviera-Pays-d’Enhaut (VD) : Vols en série dans les voitures: un suspect reconnaît une dizaine de cas

Un ressortissant irakien a commis des vols dans des véhicules non verrouillés pendant six mois, du côté de la Riviera. Le prévenu a été placé en détention.

Entre juillet 2021 et janvier dernier, un demandeur d’asile irakien, âgé de 52 ans, a commis de nombreux délits de vols dans des véhicules du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. L’enquête menée par les gendarmes veveysans, avec l’appui de la police de sureté, a permis de confondre le suspect pour une dizaine de cas, annonce mercredi la police cantonale dans un communiqué.

Pris en flagrant délit

Celui-ci s’est attaqué particulièrement à des voitures de livraison lorsque les véhicules n’étaient pas verrouillés. En début d’année, il a finalement été surpris en flagrant délit de vols de sac à dos, de porte-monnaies et d’un téléphone portable, avant d’être placé en détention. Lors des auditions, le prévenu a reconnu une partie des faits reprochés. Les objets dérobés lors de ce flagrant délit de vol ont pu être retrouvés, contrairement au butin des autres vols reconnus par le suspect. L’enquête se poursuit sous la direction du Ministère public.

La police cantonale vaudoise recommande encore une fois aux usagers d'être particulièrement vigilants lors de déchargements ou de stationnement de courte durée, le véhicule doit être verrouillé et les effets personnels gardés sous surveillance. Fin novembre, en quelques jours seulement, six plaintes avaient été déposées pour vols ou tentatives de vol par des citoyens de Bussigny (VD). Les dommages avaient été estimés entre 400 et 1200 francs. Les véhicules pris pour cible étaient pourtant bien fermés.