Canton de Fribourg : Vols et cambriolages à Guin: trois suspects ont été interpellés

La police fribourgeoise a arrêté trois vingtenaires suspectés d’avoir commis une série de vols à Guin dans la nuit de vendredi à samedi. Deux d’entre eux ont reconnu les faits.

Des vols et des cambriolages se sont produits à Guin (FR) de vendredi soir à samedi matin. La police fribourgeoise a interpellé trois suspects, soit deux hommes de 20 ans et un de 24 ans, domiciliés dans les cantons de Fribourg et de Berne.