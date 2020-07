Vols vendus puis annulés: une stratégie délibérée?

Rédiger un nouveau commentaire

Pingu 02.07.2020 à 07:04

Franchement il faut être un peu idiot pour acheter des billets d’avion en cette période d’incertitude. Et pourtant je suis un très grand voyageur. Les gens n’ont aucune patience, on vit dans le monde du « là tout de suite il faut profiter de la vie » et la plupart des gens ont perdu la notion contemplative des choses. Se poser là où on est, regarder, observer, s’imprégner. Et si cet été ce « là où on est » c’est autour de chez soi, eh bien qu’il en soit ainsi. Quel apprentissage difficile pour la plupart des gens. Mais il faut passer par là et ceux qui retardent encore cet apprentissage en refusant de voir la réalité en face vont souffrir encore plus à l’avenir.