NFT : Volte-face d’EA sur le «futur de notre industrie»

Andrew Wilson, patron du célèbre éditeur de jeux vidéo Electronic Arts (EA), a indiqué que la société n’était plus aussi intéressée sur la technologie de NFT (jetons non fongibles).

Il y a encore trois mois Electronic Arts qualifiait la technologie des NFT (jetons non fongibles) et de la blockchain comme le «futur de notre industrie». Pourtant, lors d’une récente conférence téléphonique avec les investisseurs, à l’occasion de la présentation des résultats du quatrième trimestre de la société, Andrew Wilson, patron du célèbre éditeur américain de jeux vidéo, s’est montré beaucoup moins intéressé à les intégrer dans ses divers titres. Il a déclaré que désormais l’entreprise «ne pousse pas» en direction de ces technologies.

«La façon dont je vois les choses, c’est que la collection est vraiment construite sur quatre paramètres clés. Il s’agit du contenu de haute qualité, de la rareté, de la preuve d’authenticité et d’un groupe de personnes qui trouvent de la valeur dans ce contenu», a expliqué le patron. «Je pense que la collection continuera à être un élément important de notre industrie dans les jeux et les expériences que nous offrons à nos joueurs», a-t-il ajouté, rapporte le site Protocol. «Que ce soit dans le cadre des NFT et de la blockchain, cela reste à voir», dit-il encore en indiquant continuer à évaluer la situation au fil du temps. On rappellera que d’autres éditeurs, comme GSC Game World ou Ubisoft, se sont pris une volée de bois vert de la part des joueurs en décidant de se lancer dans ce domaine.