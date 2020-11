Volvo révèle enfin son SUV électrique

En matière de mesures environnementales, Volvo avait pris les devants depuis longtemps en bannissant définitivement, il y a des années, les moteurs diesel sur ses nouveaux véhicules, en équipant toutes les séries de modèles d’un moteur hybride rechargeable et en n’utilisant dès lors plus que des moteurs quatre cylindres, tout au plus. La concurrence a toutefois été plus rapide dans le lancement d’une voiture 100% électrique, bien que le constructeur suédois, qui appartient au groupe chinois Geely, ait des véhicules à batterie électrique en cours de réalisation avec ses filiales Polestar et Lynk & Co. Mais voici que les Suédois suivent le mouvement avec le XC40 Recharge.

Avec une performance de 300 kW (408 ch), un couple de 660 Nm, un passage de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes, une autonomie WLTP de plus de 400 km et un temps de charge de 40 minutes pour une récupération de 80% d’autonomie, les caractéristiques sont alléchantes. Mais il faut relativiser, car lors des premiers essais sur terrain vallonné, combiné à un court tronçon d’autoroute, 320 kilomètres semblaient bien plus réalistes, ce qui dépend évidemment toujours de facteurs tels que le style de conduite, la température et la topographie. La charge est de maximum 150 kW, ce qui permet de récupérer 80% d’autonomie en 40 minutes.

Volvo lance le système d’exploitation Android

Étant donné que le XC40 Recharge est basé sur la même plateforme que le XC40 avec moteur thermique, les différences au niveau esthétique sont minimes. À l’extérieur, seule la calandre pleine, venue remplacer la grille de calandre, laisse deviner une motorisation électrique. Dans l’habitacle, il offre une nouveauté majeure dans un intérieur familier. Volvo est en effet la première marque (en dehors de sa filiale Polestar) à lancer un système d’exploitation Android sur le marché, avec des applications bien connues pour la navigation, la diffusion de musique et la commande vocale.

À propos Polestar, le XC40 partage le même moteur que sa cousine branchée. Un moteur électrique d’une puissance de 150 kW sur chaque essieu garantit une conduite sportive; la batterie d’une capacité de 78 kWh est logée dans le plancher du véhicule, assurant ainsi un centre de gravité bas et une bonne répartition du poids du véhicule. Le Volvo électrique est très agréable à conduire et on ne ressent pas son poids; le moteur est extrêmement silencieux et le Suédois est bien isolé contre les bruits de roulement et du vent, ce qui est gage de qualité.

Parfait pour un usage quotidien

Le premier modèle 100% électrique de Volvo est un ensemble complet attractif offrant une autonomie satisfaisante, de beaux volumes et des performances de charge rapide. Le XC40 Recharge P8 se prête donc à merveille pour un usage quotidien, y compris en tant que voiture familiale. Mais l’onéreuse batterie, l’équipement complet et le très chic intérieur ont un prix. Il faudra ainsi compter au moins 64’500 francs pour le premier Volvo 100% électrique, soit près de 30’000 francs de plus que pour la version d’entrée de gamme du XC40.