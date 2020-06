Suède

Volvo supprime 4100 emplois

Le constructeur de poids-lourds souffre des conséquences de la lutte mondiale contre le coronavirus. La plupart des postes appelés à disparaître touchent l’administration de Volvo Group.

Le constructeur suédois de poids lourds Volvo Group, un des leaders mondiaux du secteur, a annoncé mardi son intention de supprimer 4100 postes de cadres et employés de bureau dans le monde au cours du second semestre, à cause de l'impact du Covid-19 sur son activité.