Parlement européen : Von der Leyen: «Envoyez les factures d’énergie à Moscou!»

«Celle de Gilles, qui a vu le prix de son électricité augmenter de 113 euros par mois et (...) n’est pas sûr de pouvoir se chauffer cet hiver, celle de Grégoire: 2300 euros de facture de gaz en à peine six mois, celle de Brigitte qui se demande si elle va devoir arrêter de manger ou de s’éclairer cet hiver», a détaillé Manon Aubry. «Ils sont des millions dans leur cas, à ne plus pouvoir faire face à l’augmentation faramineuse des prix qui ne se limite pas au secteur de l’énergie», a-t-elle poursuivi.