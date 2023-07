Wimbledon 2023: Vondrousova va avoir une deuxième chance en finale

Déjà demi-finaliste malheureuse en 2019 sur le gazon londonien et à l’US Open, l’Ukrainienne, épouse de Gaël Monfils, et qui bénéficiait d’une invitation, a subi la loi de Vondrousova, finaliste en 2019 à Roland-Garros, qui affrontera en finale la Tunisienne Ons Jabeur, finaliste malheureuse l’an dernier, ou la Biélorusse Aryna Sabalenka, No 2 mondiale.