Série : «Vortex» accusée d’être un plagiat, France 2 répond

Le 4 janvier 2023, sur Twitter, ce réalisateur français a accusé les producteurs de «Vortex» d’avoir plagié un de ses projets intitulé «Gods Game / Rêve et Réalité». Dans une série de messages, l’homme a expliqué qu’il avait présenté son idée à deux reprises à Quad Drama (producteur de «Vortex»), en 2019 et 2020, sans succès. Il a ensuite mentionné que l’épisode pilote de son feuilleton, tourné en 2019, avait été présenté dans de nombreux festivals dans lesquels il avait reçu 15 prix, avant de relever les nombreuses similitudes, selon lui, entre «Gods Game / Rêve et Réalité» et la série diffusée sur France 2. Parmi les ressemblances: «l’utilisation d’un outil magique/tech lié à la symbolique de l’œil pour remonter dans le temps», l’année à laquelle revient le héros des deux fictions ou encore une chronologie semblable.