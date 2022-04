Vortex: De l’amour à la mort

Exit le sexe, la drogue et la jeunesse auxquels nous avait habitués le sulfureux cinéaste français avec «Irréversible» (2002), «Love» (2015) et «Climax» (2018). «Vortex» suit, lentement, durant 2h20, un vieux couple marié (Françoise Lebrun et Dario Argento) et se déroule presque uniquement dans son petit appartement désuet, rempli de bouquins et d’affiches. L’écran est scindé en deux, chacun ayant son côté, sa perception, sa solitude. Ou la lente décrépitude d’un couple âgé, touché par la sénilité et la démence. «Ouille ouille ouille», êtes-vous en train de penser.