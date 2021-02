«Neuf meufs»

Neuf épisodes de dix minutes, chacun faisant le portrait d’une femme vivant dans le même immeuble parisien. Voilà la nouvelle minisérie de Canal+, créée par Emma de Caune. Placés sous le thème du désir féminin (ça cause sexe, orgasmes, ruptures, etc), les épisodes accrochent, mais laissent le spectateur sur sa faim, se terminant juste au moment où l’on a envie d’en savoir plus sur les «meufs».