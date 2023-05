Tour d'Espagne féminin: Vos s'impose encore, Reusser 3e

Marianne Vos a devancé sur la ligne Emma Norsgaard (à dr.) et Marlen Reusser (à g.).

Dans une étape légèrement vallonnée et longue de 133,1 kilomètres, plusieurs échappées n’ont pas réussi à aller au bout et c’est au sprint que la coureuse de 35 ans (Jumbo-Visma) s’est offert ce nouveau succès. Elle a devancé sur la ligne la Danoise Emma Norsgaard (Movistar) et la Bernoise Marlen Reusser (SDW).