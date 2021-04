Neuchâtel - Vos téléphones peuvent être fouillés par la justice

Les smartphones sont bavards. Même si vous n’en êtes pas le propriétaire (lire ci-dessous), ils peuvent devenir des mouchards au service de la justice. La plus haute Cour du pays vient de le confirmer au détriment de fans du FC Servette et du FC Aarau, poursuivis par la justice neuchâteloise.

En janvier 2020, des affrontements entre hooligans de ces deux clubs de foot avaient paralysé la gare de Neuchâtel. Les enquêteurs voulaient fouiller les téléphones de deux suspects, qui avaient fini par accepter l’examen des contenus en lien avec les faits reprochés, et pour une période limitée. Jugeant la saisie des smartphones «disproportionnée par rapport aux faits», le Tribunal des mesures de contrainte neuchâtelois s’y était toutefois opposé, à la satisfaction des prévenus. L’un d’eux contestait jusqu’à sa présence à Neuchâtel ce jour-là.

«L’intérêt public prime»

Mais le Tribunal fédéral (TF) vient de contrer cette décision. Pour lui, «l’accès aux messages, photos ou enregistrements vidéo» est nécessaire. Cela pourrait permettre de retrouver les auteurs des déprédations commises en marge des débordements. «Rendre les téléphones, c’est prendre le risque de voir leur contenu effacé et perdu», poursuit le TF, avant de conclure: «L’intérêt public prime le respect de la correspondance.»

Si la police parvient à les identifier, les hooligans risquent une condamnation pour émeute et entrave au service des chemins de fer, plus le remboursement des dégâts occasionnés.