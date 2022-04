Valais : Vos vacances en live sur Insta? Les voleurs s’occupent de votre domicile

La police valaisanne invite les citoyens à la discrétion sur les réseaux sociaux car certaines informations sont une mine d’or pour des esprits malintentionnés.

Quand on est en vacances et que le domicile est inoccupé, la prudence appelle à la discrétion sur les réseaux sociaux.

Pierre* vient d’acquérir un vélo haut de gamme qu’il exhibe fièrement sur les réseaux sociaux. Et fan d’une app pour sportifs, il donne des informations sur son domicile et son parcours à vélo. Du pain bénit pour d’éventuels voleurs qui ont repéré le lieu où se trouve le cycle. «Ces dernières semaines, plusieurs vols de vélos de grande valeur ont eu lieu à Martigny et ses environs», indique la police valaisanne, vendredi. Les forces de l’ordre recommandent notamment aux fans de la petite reine qui ont des vélos de dernière génération de masquer leur lieu de domicile en cas d’utilisation d’une application.