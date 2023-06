Votations 18 juin: les résultats et les news en direct

À Genève, à 12h01, les résultats provisoires centralisés au niveau du canton, basés sur le vote par correspondance, sont publiés. Dans le canton de Vaud, ils sont publiés au fur et à mesure que les communes les annoncent. À 12h00, une bonne partie des plus petites les auront déjà. Dans d'autres cantons, comme Berne, il faut être plus patient, les résultats ne sont publiés que par district et quand ceux-ci ont un résultat définitif.