Objets des votations du 3 mars: retraite à 66 ans et 13e rente AVS

Le second est le texte des Jeunes PLR. Il propose de relever d’abord l’âge de la retraite à 66 ans. Une fois cette première étape réalisée, cet âge de la retraite serait lié à l’espérance de vie. Selon leurs calculs, on pourrait ainsi travailler jusqu’à 67 ans dès 2043, puis jusqu’à 69 ans en 2070. Au Parlement, l’initiative n’avait trouvé grâce que dans les rangs du PLR et des Vert’libéraux. Cette proposition avait été sèchement balayée en juin sans qu’aucun contre-projet ne soit élaboré.