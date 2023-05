Votations: vers un triple «oui» le 18 juin, malgré les clivages

Les trois objets passeraient la rampe si on votait maintenant. 20min/Marvin Ancian

Trois objets sont soumis au peuple le 18 juin prochain. Si l’on en croit le 2e sondage Tamedia/20 minutes réalisé le 15 et 16 mai, les trois sujets seraient acceptés. La loi sur la protection du climat serait acceptée à 55%. C’est 3 points de moins que lors de la première vague de sondage. La loi Covid-19, qui obtenait 52% de oui, a gagné du terrain et récolte désormais 56% d’avis favorables. Enfin, la modification constitutionnelle sur la perception de l’impôt des grandes entreprises garde le cap avec 75% de oui, soit un recul de 2 points par rapport au premier sondage.

Clivage politique sur le climat

La loi sur le climat montre une profonde division entre les partis. Si les sympathisants des Verts, des Verts libéraux et des socialistes y sont largement favorables (respectivement 92%, 86% et 83%), les UDC, à l’origine du texte, disent non à 86%. Le Centre et le PLR sont plus divisés.

Cette loi révèle également un clivage selon les régions linguistiques et l’endroit où les sondés vivent. Les Romands sont davantage favorables que les Alémaniques et les Tessinois. Et les personnes vivant dans des centres urbains ou des agglomérations sont davantage convaincues par cette loi.

Loi Covid-19 acceptée

Pour l’heure, la loi Covid-19 passerait la rampe avec 56% de oui et 42% de non. Les opposants, qui reviennent au front après deux défaites en 2021, voient ainsi leurs espoirs encore s’amenuiser. La majorité des personnes favorables sont d’avis que la pandémie peut toujours reprendre et qu’il faut conserver des outils pour y faire face. Un tiers est d’avis que le certificat Covid a fait ses preuves. Pour les opposants, la pandémie est derrière nous et le certificat Covid est un instrument discriminatoire.

L’impôt sur les grandes entreprises est plébiscité

La modification constitutionnelle concernant l’impôt sur les grandes entreprises continue de caracoler en tête de notre sondage avec 75% de oui, en recul de 2 points par rapport à la première vague de sondage. La Suisse doit s’aligner sur un projet conjoint de l’OCDE et du G20 concernant l’imposition des grands groupes actifs sur le plan international afin de lutter contre le dumping fiscal. Notre pays s’est engagé avec 140 autres pays à adhérer à ce système qui doit être mis en place début 2024.

Informations sur le sondage 11’021 personnes (8301 Alémaniques, 2374 Romands et 346 Tessinois) ont participé à ce sondage Tamedia/20 minutes qui s’est déroulé en ligne les 15 et 16 mai. Il a été réalisé en collaboration avec l’institut de sondage LeeWas. Les résultats ont été pondérés selon les variables politiques, géographiques et démographiques. La marge d’erreur se situe à +/– 1,6%.