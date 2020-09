Votations 27 septembre : Votations importantes pour plusieurs communes vaudoises

Les citoyens de Montreux, Morges, Echallens et les communes de la Riviera devront se prononcer dimanche sur plusieurs sujets importants. Tour d’horizon.

Retombées financières

Les comités interpartis et citoyens ont répété ces dernières semaines qu’une rénovation et une sécurisation du Centre des congrès étaient impératives. Ne rien faire le condamnerait à une exploitation minimaliste et déficitaire, sans manifestations d’envergure ni festivals, voire même à sa démolition.

Installations sportives

Gymnase combattu

La commune et le canton ont donné leur feu vert, mais des citoyens ont fait aboutir un référendum. Ils s’inquiètent des problèmes que pourrait engendrer ce gymnase en matière de mobilité, de désagréments pour les riverains et de cohabitation avec l’établissement primaire voisin.

Nouvelle ville

Finalement, les citoyens de Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz devront dire s’ils acceptent la fusion des deux communes. Avec près de 12’000 habitants, la nouvelle entité deviendrait l’une des quinze villes du canton et la troisième de la Riviera derrière Montreux et Vevey. En cas de oui, la commune fusionnnée naîtrait le 1er janvier 2022 et s’appellerait Blonay-Saint-Légier.