Suisse : Votations: la participation devrait être forte dimanche

Les villes de Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, St-Gall et Lausanne ont déjà enregistré une participation au vote par correspondance supérieure à la moyenne.

Les villes de Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, St-Gall et Lausanne ont toutes enregistré une participation au vote par correspondance supérieure à la moyenne, selon un sondage mené par Keystone-ATS.

A Genève, le taux de participation était de 35,3% à quatre jours du scrutin. Contactée, la Chancellerie d’Etat qualifie ce taux de «bon». Elle remarque que de manière générale, les électeurs votent plus tardivement lorsqu’il y a beaucoup d’objets, ce qui est le cas pour cette votation.

Berne espère une participation de 60%

Mercredi, la ville de St-Gall enregistrait un taux de participation au vote par correspondance de 40%, supérieur à la moyenne. A titre de comparaison, la participation n’a été que d’environ 29% lors des votations de septembre 2016, qui réunissait également objets fédéraux et élections municipales.

A Bâle également, le taux de participation lors des dernières votations était nettement inférieur. Il s’élevait à 27% en novembre 2019 et à 33% en février, contre environ 40% actuellement, ont indiqué les autorités de la ville.

Les villes de Zurich, Berne et Lucerne ont également fait état d’un taux de réponse «sensiblement plus élevé» que lors des dernières votations. Lucerne table sur une participation totale de 56% d’ici dimanche et Berne même jusqu’à 60%.