Genève - Vote des étrangers: les Portugais participent peu

Depuis 2005, les étrangers vivant en Suisse depuis au moins huit ans ont le droit de vote au plan communal à Genève. Mais certaines des plus grandes communautés représentées au bout du lac n’en usent que peu, selon une étude de l’Université de Genève, citée par la «Tribune de Genève». Ainsi, malgré les efforts des autorités et d’associations pour inciter les étrangers à se rendre aux urnes, les Portugais et les Espagnols enregistrent un taux de participation très bas. Il a ainsi été respectivement de 13% et 17% aux élections municipales, l’an passé, contre 40% pour les Suisses. A contrario, Britanniques, Français et surtout Allemands ont été proportionnellement bien plus nombreux à voter que les électeurs lusitaniens et ibériques. Quant aux 928 Belges habilités à s’exprimer dans les urnes, ils ont affiché un taux de participation supérieur aux Suisses lors de ce scrutin communal.