Droits politiques : Vote électronique: le Conseil fédéral ouvre la porte à une 2e tentative

Après un échec en 2019, une base légale visant à davantage de sécurité pour les scrutins en ligne a été élaborée. La part de votes électroniques sera limitée à 10% de l’électorat au niveau fédéral et 30% dans les cantons.

La première étape de la restructuration de la phase d’essai du vote électronique sera régie par de nouvelles bases légales, à partir du 1er juillet. Le Conseil fédéral a arrêté ce mercredi, la mise en vigueur du projet de révision partielle de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP). Il a également pris acte de l’ordonnance de la Chancellerie fédérale sur le vote électronique, qui a fait l’objet d’une révision totale et entrera en vigueur en même temps.

10 à 30% de l’électorat

La nouvelle législation permettra d’améliorer la sécurité des systèmes de vote. Seuls seront autorisés les systèmes entièrement vérifiables et ayant été contrôlés par des experts indépendants sur mandat de la Confédération. Ils ne pourront être utilisés que pour 30% au plus de l’électorat cantonal et 10% de l’électorat suisse dans son ensemble.